РИАМО - 6 апр. Московские музеи подготовили на апрель для школьников и студентов колледжей виртуальные экскурсии, в рамках которых расскажут о создании русских народных игрушек и любимом дядюшке писателя Пушкина, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Экскурсии пройдут при поддержке Городского методического центра в рамках проекта «Прогулки по музеям онлайн». Для участия необходима регистрация.

Свои виртуальные двери 6 апреля откроет Музей-театр русской игрушки. Ребята узнают, как мастерили игрушечных птиц в старину и попробуют сделать собственную поделку во время дистанционного мастер-класса.

О жизни и творчестве представителя русского космизма – Николая Рериха – пойдет речь на встрече, которую проведет Международный Центр Рерихов 9 апреля. Виртуальная экскурсия пройдет в двух залах музея, посвященных философско-этическому учению.

13 апреля культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово» проведет экскурсию «Кто посеет лен – пожнет золото», где познакомит школьников с интересными фактами о свойствах льна, его возделывании, применении в хозяйстве и промышленности.

14 апреля на виртуальную экскурсию приглашает Музей уникальных кукол, основанный талантливой театральной художницей Юлией Вишневской. Коллекция музея насчитывает более 6 тыс. экспонатов.

Онлайн-встреча, посвященная строительству канала, соединившего реку Москву с Волгой, состоится 15 апреля. Во время онлайн-экскурсии участники узнают, откуда берется вода в кранах и почему Москва – порт пяти морей.

Во время обзорной экскурсии от Государственного музея А. С. Пушкина 16 апреля школьников ждет путешествие во времени в старинный московский дом, где жил любимый дядюшка Пушкина – Василий Львович. Современники ценили его безупречный вкус, а великий племянник называл его своим «парнасским отцом».

19 апреля на онлайн-экскурсии «Животные на монетах» в Музее международного нумизматического клуба ребята узнают о возникновении монет начиная с самых ранних протоденег I тысячелетия до н. э.