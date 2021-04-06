РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. В Мытищинском лесопарке заработает велопрокат с 12 апреля, в настоящее время идет техническая подготовка велосипедов, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

Закуплено 25 велосипедов различных размеров и два самоката, в ближайшее время будут закуплены беговелы для маленьких посетителей.

«В настоящее время идет техническая подготовка велосипедов, открытие велопроката 12 апреля! 10 апреля состоится городской велопробег, посвященный открытию велосезона 2021. Собираемся на площадке по адресу: Новомытищинский проспект, 41А (велопарковка на набережной) с 10:00 часов, а уже в 12:00 часов колонна двинется по велодорожкам нашего города», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что общая протяженность маршрута составит 10 км.