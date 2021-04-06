Самая туристическая улица Москвы – Арбат, который в народе называют «старым», славится известными жителями, точнее – славился раньше. Здесь жили Толстые и Голицыны, Пушкин и Гоголь, Белый и Блок, Окуджава и Андрей Миронов. В советское время Арбат стал одной из самых романтичных улиц столицы – здесь запретили автомобильное движение, появились ретро-фонари, поселились художники и музыканты. Обозреватель РИАМО пообщалась с жителями района и узнала, как изменилась жизнь в районе, из-за чего спорят соседи, и чего боятся местные жители.

Московский Монмартр

Улица, на которой снято много фильмов и клипов, с особняками в стиле ампир и двухэтажными домиками с французскими садами, несколько веков привлекала поэтов, музыкантов, художников и артистов. В ХХ веке Арбат стал московским Монмартром, где творческая интеллигенция декламировала стихи, исполняла песни, устраивала читку произведений и даже давала балы.

Когда в 80-е годы прошлого века Арбат сделали пешеходным, он стал улицей неформалов, где витал особый дух свободы. Здесь встречали весну панки и танцевали брейк-данс, устраивали творческие встречи поклонники классики, тусовались хиппи и байкеры, расписывали стену Цоя рокеры, а в нулевые пришли эмо – на ежегодный парад мыльных пузырей Dreamflash и Парад в честь Дня Святого Патрика.

Однако у современных подростков и творческой интеллигенции Арбат уже не вызывает интереса – молодежь предпочитает собираться на Китай-городе, миллениалы тусуются на Патриках и в Хамовниках.

Московский Монмартр, подобно парижскому, который заполонили мигранты, утратил было величье. Сюда съехались офисные клерки, приезжие и торгаши сувенирами.

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Немосковское место

По словам Натальи, которая пару лет назад жила недалеко от Арбата, напротив мексиканского посольства, тут почти нет нетуристических заведений и «своих» мест.

«Когда я переезжала в район Арбат, у меня был стереотип о неприятном контингенте, и он, к сожалению, не развеялся», - отмечает девушка.

По ее словам, все, кто приходил к ней в гости, удивлялись новой локации. Они произносили что-то типа «ого, в последний раз на Арбате был пять лет назад».

«Это уже не московское место – туристическая открытка для самого массового вкуса. Зато в переулках – куча подарков: дом, где снимал Сергей Соловьев «Черную розу…», дом Мельникова и его двор, уютные дворы с садами», - рассказывает Наталья.

С ней соглашается Андрей, который родился в знаменитом роддоме Грауэрмана, который располагался в здании Новый Арбат, 7.

«Когда-то я жил на Малом Власьевском переулке и играл в том самом дворе, где жил Андрей Миронов. Но в 90-е здесь стало жить невозможно – родители боялись отпускать меня одного из-за компаний, которые собирались по дворам – секс, наркотики и рок-н-ролл здесь было нормой», - рассказывает Андрей.

По его словам, коренных москвичей здесь практически не осталось.

«На Арбате у меня осталась бабушка, но район совсем не московский – вместо творческих клубов здесь открывают хостелы, вместо пекарен и кондитерских – пивнушки. Москвичам тут теперь не место», - поделился наблюдениями собеседник РИАМО.

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Квартиры на час и незвездные соседи

Екатерина, которая уже более 10 лет снимает квартиру недалеко от Щукинского училища, отмечает, что в районе контингент абсолютно разный:

«За последние пять лет на Арбате открылось много дешевых хостелов, которые привлекают мигрантов и туристов из провинции, но экспаты и студенты здесь тоже селятся – в основном снимают комнаты в лофтах, также есть московские бабушки, которые любят рассказывать, что помнят времена, когда здесь жил Андрей Миронов».

В советское время начинающие актеры любили поджидать своих кумиров у «Щуки» и театра Вахтангова, но сегодня звездные соседи – это редкость.

«Однажды мы шли в музей Марины Цветаевой и встретили Михаила Державина. Моя подруга его не узнала и попросила показать, где находится музей. Он любезно согласился нас проводить – стал рассказывать про двор, в котором провел детство вместе с Ширвиндтом и Мироновым, а проходящие мимо студенты с ним здоровались. Потом, когда я встречала его на Арбате, он всегда здоровался», - вспоминает Ольга, которая прожила на Арбате пять лет.

По словам девушки, в банке, супермаркете и на улице она часта встречала актера Александра Адабашьяна, который тоже живет на Арбате.

Андрей, который приезжает на Арбат в гости к бабушке, жалуется на квартиры и комнаты, которые сдаются по часам.

«Как я уже сказал, москвичей вы здесь не найдете, в соседях – люди, дети которых работают в «Макдональдсе». В основном одни приезжие, но это не самый худший вариант, страшнее – квартиры на час, которые тут снимают для развлечений и всякого непотребства подростки и люди старшего поколения с сомнительной репутацией», - говорит Андрей.

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Район аниматоров и маргиналов

Современные артисты и творческая интеллигенция здесь не живет. По словам риелтора Оксаны, которая снимает комнату в коммуналке на Гоголевском бульваре, за последние 10 лет Арбат заполонили мигранты и маргиналы.

«Какие там звезды! Вот они – в костюме мультгероев. Они работают аниматорами и живут в хостелах. Местные жители с ними борются, жалуются в полицию, но никто их не выгоняет», - говорит Оксана.

По ее наблюдениям, столичные жители приходят на Арбат только в театр.

«Стена Цоя, где фотографируются туристы, театр Вахтангова, Дом Лосева и Музей Пушкина – все, что хотят смотреть туристы», - рассказывает Оксана.

По словам Натальи, жители Арбата – обычные люди, которых легко можно представить себе в каком-нибудь ЖК в новой Москве.

«Местные не отдыхают на Арбате. Ты просто живешь в центре и курсируешь, куда тебе интересно», - объясняет она.

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Улица для зарабатывания денег

Арбат, который в 80-е годы был главной тусовочной улицей Москвы, объединяя разные субкультуры и виды творчества, сегодня не привлекает инстаграмеров и тиктокеров. Здесь почти не осталось культовых мест.

«Эта улица из атмосферной превратилась в место для зарабатывания денег. Здесь десятки магазинов сувениров, ресторанов восточной кухни, сомнительных музеев – от музея секса до проституции. Подвалы облюбовали салоны красоты, фитнес-студии и офисы», - отмечает Ольга.

Причем фитнес-центры оставляют желать лучшего – это либо подвальные помещения без вентиляции, либо World Class в ТЦ «Смоленский пассаж».

По словам Луизы, которая приехала в Москву из Франции и два года снимает здесь комнату, из необычного на Арбате есть «Презервативная» и Hard Rock Cafe, где любят бывать иностранцы и экспаты.

«Кафе и рестораны, музеи и магазины здесь для неискушенных туристов. Ни в одно из этих мест я бы не привела гостя столицы. Я хожу только в «Старбакс», а с друзьями встречаются на Патриках», - говорит Екатерина.

В последние несколько лет на Арбате появились масс-маркеты, магазины ювелирных украшений и сувенирные лавки. Правда, из-за локдауна многие торговые площади опустели.

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Дорогая парковка и своя «Пятерочка»

Буквально на днях на Арбате подорожала парковка – до 380 рублей за час днем и до 200 рублей – ночью.

«Если зайти в чат района, то самая обсуждаемая проблема там – парковка и шлагбаумы», - говорит Оксана.

Так как на Арбат приезжает много туристов и офисных работников, то парковок не хватает. Местные жители с этим борются, устанавливая несанкционированные шлагбаумы у себя во дворах. Управа района пресекает такие инициативы, а местные пишут петиции мэру.

По словам Андрея, резидентной парковки тоже не всем хватает: дворы в арбатских переулках небольшие, поэтому за места для парковок идут ожесточенные споры.

А вот стереотипы о дорогих магазинах на Арбате канули в лету. Что касается сетевых продуктовых супермаркетов, то с ними уже все не так плохо – помимо «Азбуки вкуса», здесь даже появилась своя «Пятерочка».

«В переулках есть несетевые магазинчики с фермерскими продуктами, на самом Арбате – «Вкусвилл», «Добрынинский» и «Пятерочка», - рассказывает Луиза.

По ее словам, местные также пользуются доставкой – в центр Москвы продукты или готовую еду доставляют за несколько минут, ведь все рестораны рядом.

Кроме того, с апреля на Арбате возобновила работу ярмарка выходного дня, которая работает на 2-м Николощеповском переулке.

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Бомжи и туристическая полиция

По словам Екатерины, в районе сейчас безопасно, так как его патрулирует туристическая полиция, но бомжей и попрошаек все равно много.

По словам девушки, очень часто на Арбате можно встретить автостопщиков, которые просят денег, или прилично одетых молодых людей, которые подходят как будто с целью познакомиться, но просят денег.

«У меня был очень неприятный случай в супермаркете «Перекресток» на Новом Арбате. Ко мне подошла молодая пара и попросила заплатить за их корзину, а когда я вежливо отказала, ребята мне нахамили», - вспоминает девушка.

«Не знаю, куда смотрит туристическая полиция, но бомжей здесь больше, чем в любом другом районе Москвы», - жалуется Луиза. «Пьяной молодежи здесь практически нет, наверное, она вся на Патриках, а неприятные личности в грязной одежде встречаются часто», - добавляет она.

По словам девушки, страшно даже зайти в банкомат, так как там спят бомжи. Причем некоторые бездомные ведут себя агрессивно.

Наталья вспоминает, что на нее дважды нападали бомжи. «Один безумный просто взял, ударил меня и дальше пошел. Я пошла в полицию, его забрали, но я себе еще долго места не находила. Второй – кричал и плевал в мою сторону», - рассказывает она.

Сейчас девушка живет на Покровке, и там ей нравится гораздо больше.

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