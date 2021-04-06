РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. В Центральной детской библиотеке подмосковного Подольска родителям предлагают книгу-справочник, с помощью которой можно подобрать литературу для проблемных детей, в том числе с боязнью темноты и интернет-зависимостью, сообщается в группе «Библиотеки города Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Опытные библиотерапевты Элла Берту и Сьюзен Элдеркин создали своеобразный литературный лечебник «Книга как лекарство для детей», чтобы помочь неравнодушным родителям находить для детей нужные книги. Оригинальный медицинский справочник предлагает книжную микстуру практически для любого недуга - аллергия, запор, боязнь подкроватных монстров, интернет-зависимость, развод родителей, переживания из-за переезда или разлука с друзьями.

Книга издана в рамках целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)». «Книга как лекарство для детей» в наличии на старшем абонементе Центральной детской библиотеки.

Среди лечебных средств - и хорошо знакомая классика, и новинки мировой детской и юношеской литературы. Незаменимая книга для родителей, которые любят читать и хотят привить эту любовь своим детям.