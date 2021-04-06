РИАМО - 6 апр. В свой профессиональный праздник главный неонатолог Москвы Валерий Горев принял экстренные роды, на свет появилась здоровая девочка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Будущая мама на такси поехала в роддом при городской клинической больнице №52, где ее уже ожидала бригада врачей. Однако ситуация резко изменилась, и прямо в такси у женщины начались роды.

Таксист остановился и попросил о помощи проезжавшую мимо машину полиции, на которой женщину быстро доставили в приемный покой ближайшей больницы – детской Морозовской.

Примечательно, что в больнице лечат только детей и в ее структуре не предусмотрен роддом. Учитывая этот факт и экстренную ситуацию, на помощь роженице пришли наиболее квалифицированные специалисты гинекологического отделения.

Роды прошли быстро. Девочка родилась уже через 15 минут после поступления роженицы в больницу. Горев подчеркнул, что девочка родилась здоровой, ее вес составил 2750 г.

Маму с ребенком собираются переводить в родильный дом. Они чувствуют себя хорошо.

День неонатолога отмечался 5 апреля. Врач неонатолог является специалистом, принимающим непосредственное участие в заботе о здоровье малыша в период новорожденности.