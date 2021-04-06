РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. В Подольском краеведческом музее открылась выставка «Парафраз» Елены Лариной, на которой представлены картины-орнаменты, она продлится до 18 апреля, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

Подольский краеведческий музей и Volodin Gallery во вторник представил персональную выставку «Парафраз» Елены Лариной. Она продлится до 18 апреля. Ларина полна экспериментов и склонна к переосмыслению искусства и транслируемых в нем образов. В творческом процессе художник исследует возможности трансформации предшествующих пластов достижений мировой живописи, отыскивая возможности их современной трактовки.

Автор дискутирует с предшествующими художниками, предлагая собственное видение уже вполне классических для истории искусства художественных произведений. На выставке представлена серия работ-парафраз, в которых она предлагает зрителю увидеть изобразительный материал сквозь витиеватую структуру орнамента. В свою очередь орнамент в работах выступает каркасом композиционного решения.

Полотна – это сложный комплекс изобразительного материала работ-прототипов и орнаментов, взаимно проникающих и одновременно создающих друг друга. В них изображение становится сложным узором, а узор превращается в изобразительный ряд картины. Наблюдатель с легкостью способен различить как структуру и свойства орнамента, так и всю полноту картинного сюжета прототипа.

Важным компонентом является изобразительность. Функции мазка или штриха классических изобразительных техник принимает точка как некая «изобразительная молекула» или «элемент мозаики».

Такой минимализм позволяет выстроить совершенно иной механизм формирования и другой ракурс восприятия даже вполне привычных картин. И это свойство делает не банальным любое, даже широко растиражированное изображение.