РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 апр. 53-летнюю местную жительницу задержали в подмосковном Красногорске по подозрению в убийстве сожителя и подруги из ревности, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Следователем следственного отдела по городу Красногорск ГСУ СК России по Московской области задержана 53-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве своего сожителя и подруги.

По предварительным данным следствия, в ночь с 5 на 6 апреля 2021 года подозреваемая, придя в квартиру, расположенную в Красногорске, где проживала со своим сожителем, уличила мужчину в измене со своей подругой. На почве ревности женщина нанесла ножом множественные удары в область груди своему сожителю и подруге. После задержания женщина написала явку с повинной.

В настоящее время по уголовному делу следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

Проведен осмотр места происшествия, изъят нож, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.