РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 апр. В Домодедове свои квартиры получат 150 дольщиков многоквартирного дома, строившегося с 2016 года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора завершили проверку по извещению об окончании строительства многоквартирного дома на улице Текстильщиков в городском округе Домодедово.

«Главгосстройнадзор держал объект на особом контроле, сейчас здесь завершены все работы, а инспекторы провели итоговую проверку. По ее итогам в ведомстве было принято решение о выдаче дому заключения о соответствии. Свое жилье должны получить 150 дольщиков», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Семнадцатиэтажный жилой дом начали строить в городском округе еще в 2016 году. Застройщик ОО ПКФ «Гюнай» обещал, что уже в 2018 дольщики получат свои квартиры. Реализации планов помешал затянувшийся судебный процесс с аэропортом «Домодедово», девелоперу пришлось долго оспаривать отказ в согласовании строительства. В связи с нарушением темпов и сроков строительства больше чем на шесть месяцев, дом был признан проблемным.

Согласно проекту, общая площадь здания составляет более 10 тыс кв м. Следить за другими строящимися объектами в Домодедове можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».