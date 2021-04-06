РИАМО - 6 апр. Подмосковная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту гибели девочки в ДТП в Коломне, сообщается на сайте ведомства.

В ноябре 2020 года в поселке Непецино водитель за рулем автомобиля KIA нарушил правила дорожного движения и насмерть сбил ребенка 2014 года рождения.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело направлено в Коломенский городской суд для рассмотрения по существу.