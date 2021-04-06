РИАМО - 6 апр. Следственный комитет России проверяет на предмет возбуждения ненависти текст песни исполнительницы Манижи «Русская женщина», которую певица представит на «Евровидении-2021», передает Федеральное агентство новостей.

В СК ранее обратилась организация АНО «Ветеранские вести». Там усмотрели в тексте песни возбуждение вражды и ненависти, в частности, унижение достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности. Обратившиеся хотят, чтобы в отношении певицы возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ (экстремизм).

Клип Манижи на песню Russian Woman стал самым популярным среди остальных участников в этом году. В тексте говорится про сложную судьбу русской женщины, а также делается акцент на проблему неполной семьи в России.

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. В первом полуфинале Манижа будет выступать третьей.

Клип Манижи стал самым популярным видео участников «Евровидения‑2021»>>