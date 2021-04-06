РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. АО «Водоканал-Мытищи» и АО «Мытищинская теплосеть» даны поручения предоставить предложения по улучшению качества водоснабжения в поселке Пироговский, сообщается в Instagram-аккаунте МКУ ТУ «Пироговский».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Алексей Калинин провел выездную встречу с представителями АО «Водоканал-Мытищи», АО «Мытищинская теплосеть» и ООО «УК №1 Техкомсервис Пирогово».

Были рассмотрены вопросы улучшения качества водоснабжения в многоквартирных домах, находящихся под управлением компании ООО «УК №1 Техкомсервис Пирогово», реализации проекта реконструкции ВЗУ «Лесной» в поселке Пироговский и других мероприятий по развитию и реконструкции сетей водоснабжения.

АО «Водоканал-Мытищи» и АО «Мытищинская теплосеть» даны поручения предоставить графики промывки систем водопроводных сетей и фильтров систем горячего водоснабжения, а также предоставить предложения по улучшению качества водоснабжения.