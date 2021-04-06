РИАМО - 6 апр. Для жителей Подмосковья сделают информационные брошюры, которые расскажут, как можно заключить договор на обслуживание газового оборудования, сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Во вторник состоялось совещание губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами городских округов. Там обсудили безопасное использование бытового газа и летний отдых для детей в регионе.

«Мы планирует работу по информированию. <...> У нас утвержден уже график обхода совместно с «Мособлгазом», – сказала Федина.

Она отметила, что максимальное количество квартир специалисты собираются обойти до июня. У жителей будут проверять наличие заключенного договора.

Губернатор региона уточнил, могут ли быть в домах отдельные квартиры, жильцы которых не заключали договор. Руководитель Госжилинспекции подтвердила это.

«Придет Госжилинспекция и «Мособлгаз». <...> Мы попросим показать нам договор. Если нет договора, мы сами с управляющей компанией предложим его заключить», – сказала Федина.

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