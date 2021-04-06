РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. Метровагонмаш (МВМ, входит в состав ТМХ) и ташкентский метрополитен подписали контракт на изготовление и поставку 40 вагонов метро серии 81-765.5/766.5/767.5 для столицы Узбекистана, сообщает отдел по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Подвижной состав планируется изготовить и передать заказчику до конца текущего года. Поставки будут осуществлены за счет кредита, предоставляемого Государственной корпорацией ВЭБ.РФ и АО «РОСЭКСИМБАНК».

Согласно условиям договора, каждый поезд метро будет состоять из двух головных моторных вагонов, одного промежуточного моторного и одного промежуточного безмоторного немоторного вагона метро. Из новых метровагонов будут сформированы 10 поездов в четырехвагонном исполнении.

Вагоны метро серии 81-765.5/766.5/767.5 оборудованы межвагонными переходами модульной конструкции со сквозным проходом для беспрепятственного передвижения пассажиров по составу, двухстворчатыми прислонно-сдвижными дверьми шириной 1,4 метра с наружной световой сигнализацией открытого и закрытого состояния.

В головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок. Каждый пассажирский салон оснащен сенсорными информационными мониторами с интерактивными возможностями поиска станции назначения, прокладки маршрута, расчета времени поездки. Пассажирские салоны и кабины машиниста оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха.

Подвижной состав оснащен электрическими тяговыми двигателями асинхронного типа. Конструкционная скорость поезда метро – 90 км/ч. Срок службы вагонов метро и рам тележек рассчитан на 30 лет. Лобовое стекло кабины машиниста будет оборудовано регулируемым ручным солнцезащитным экраном с учетом особенностей ташкентского метрополитена – часть линий метро Ташкента проходят на поверхности земли.

В настоящее время в ташкентском метро эксплуатируются пять поездов модели 81-765.5/766.5/767.5, приобретенных в 2019 году. Аналогичные поезда работают в московском, казанском и бакинском метрополитенах. Метровагонмаш и ташкентский метрополитен сотрудничают с 1977 года.