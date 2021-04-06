РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 апр. Новое современное оборудование закупят в шесть общеобразовательных учреждений подмосковного Красногорска в рамках президентского нацпроекта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Учебные заведения в 2021 году примут участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка», который действует в рамках президентского нацпроекта «Образование».

Для всестороннего развития школьников современное оборудование закупят в гимназию №2, лицей №4, СОШ №20 и «Мозаика», Нахабинскую гимназию №4 и Нахабинскую СОШ №3 по направлениям: естественные науки, туризм и краеведение, физкультура и спорт, искусство, гуманитарные и технические предметы.