РИАМО - 6 апр. За прошедшую неделю в Подмосковье было устранено порядка 18 тыс. ям на муниципальных и региональных дорогах, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.
Производственные комплексы и подрядные организации, обслуживающие дорожную сеть Подмосковья, перешли на весенне-летнее содержание дорог. Выполнять работы по содержанию региональной и муниципальной сети в предстоящем сезоне будут свыше 240 дорожных организаций, в том числе 24 производственных комплекса «Мосавтодора».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что территория Подмосковья должна быть чистой и прибранной в преддверии традиционного субботника, который пройдет 24 апреля.
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