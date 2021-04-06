РИАМО - 6 апр. За прошедшую неделю в Подмосковье было устранено порядка 18 тыс. ям на муниципальных и региональных дорогах, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«За прошлую неделю у нас устранено порядка 18 тыс. ям на муниципальных и региональных дорогах. В тоже время было оцифровано порядка 40 тыс. ям, которые за прошлую неделю были выявлены. За вчерашний день порядка 3,5 тыс. ям было всеми органами местного самоуправления выявлено, также устранено порядка 3 тыс. ям», – сказал Тресков на совещании губернатора с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Производственные комплексы и подрядные организации, обслуживающие дорожную сеть Подмосковья, перешли на весенне-летнее содержание дорог. Выполнять работы по содержанию региональной и муниципальной сети в предстоящем сезоне будут свыше 240 дорожных организаций, в том числе 24 производственных комплекса «Мосавтодора».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что территория Подмосковья должна быть чистой и прибранной в преддверии традиционного субботника, который пройдет 24 апреля.