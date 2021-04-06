РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Жителей подмосковного Подольска приглашают к участию в экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!», заявку можно подать до 13 апреля, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Подмосковье с 13 апреля по 27 мая пройдет экомарафон-переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте марафона в срок до 13 апреля. Заявка принимается от физических лиц или организаций, собравших не менее 500 кг макулатуры.

Контактным лицом является главный специалист отдела по взаимодействию с общественными, профессиональными, национальными и религиозными объединениями управления социальных коммуникаций Главного управления социальных коммуникаций Московской области Татьяна Степанова, телефон: 8(498)602-09-02, добавочный: 55746 и 8(915)203-28-74.