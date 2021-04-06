РИАМО - 6 апр. Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Одинцовском городском округе (66) и в Балашихе (57), всего за сутки в регионе зафиксировали 533 случая заражения, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Также большое количество случаев заражения выявили за сутки в Сергиево-Посадском округе – 48, 29 – в Королеве, 23 – в Орехово-Зуевском округе, 21 – в Реутове, по 18 – в Долгопрудном и Ивантеевке, 16 – в Богородском округе и Красногорске, 15 – в Чехове, по 14 – в Домодедове, Краснознаменске, Люберцах и Черноголовке, по 12 – в Дубне, Истре и Щелкове, 11 – в Ленинском округе.

По 8 случаев выявили за сутки в Клину, Мытищах и Раменском округе, по 6 – в Жуковском, Подольске и Химках, по 5 – в Зарайске, Наро-Фоминском и Пушкинском округах, по 4 – в Дмитровском и Рузском округах.

По 3 случая за сутки зафиксировали в Волоколамском округе, Павловском Посаде, Ступине и Талдомском округе, по 2 – в Дзержинском, Лобне, Можайском округе, Пущине, Солнечногорске, Фрязине и Шаховской, по 1 – во Власихе, в Воскресенске, Лотошине, Луховицах, Протвине, Серебряных Прудах, Шатуре и Электростали.

Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в Бронницах, Егорьевске, Звездном городке, Кашире, Коломне, Красноармейске, Молодежном, Озерах, Серпухове и Электрогорске.

С начали пандемии в регионе было зафиксировано 235 740 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 509 человек. Выздоровели и выписались 193 610 человека.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>