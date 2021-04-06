РИАМО - 6 апр. Завершение строительства здания новой поликлиники в микрорайоне 10А подмосковного Реутова планируется до конца 2021 года, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Провели аукцион и заключили контракт с подрядной организацией на достройку поликлиники на 750 посещений в смену в 10А микрорайоне. Степень готовности здания оценивается специалистами на 60%. Уверен, что до конца года удастся завершить все работы и передать здание министерству здравоохранения Московской области для оснащения медицинским оборудованием, кадрами и ввода в эксплуатацию», - сказал глава Реутова.

Строителям подрядной организации АО «Автобытдор» предстоит проложить инженерные коммуникации, выполнить отделку помещений, выполнить кровельные работы и благоустроить прилегающую территорию.

В поликлиническом учреждении разместятся амбулатория, отделения первичной медицинской помощи и медицинской профилактики, 13 кабинетов терапевтического отделения, а также кабинеты врачей узкой специализации. В здании предполагается размещение и дневного стационара на 21 койку.

Строительство поликлиники в микрорайоне 10А подмосковного Реутова было начато инвестором в 2014 году и должно было завершиться через два года. Но из-за финансовых проблем организации «ЭкспертСтрой» возведение объекта было приостановлено.