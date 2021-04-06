РИАМО - 6 апр. Телеведущий Иван Ургант выздоровел после коронавируса и вернулся в студию Первого канала, сообщает Nation News.

Во время болезни ведущий находился на самоизоляции дома. В студии он появился под музыку цыганского коллектива театра «Ромэн». На нем был белый костюм, шляпа, а в руках - трость. Ургант пошутил, что все-таки к нему вернулся вкус.

Во время изоляции он продолжал вести шоу удаленно. По словам Урганта, его пугали последствиями коронавируса, но на деле он не ощутил побочных явлений кроме испуга.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 597 868 случаев коронавируса в 85 регионах.

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