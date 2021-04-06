РИАМО - 6 апр. В рамках муниципальной программы «Народные тропы» в подмосковном Реутове до конца года благоустроят около 2 км пешеходных дорожек, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Около 2 тыс м асфальтовых дорожек шириной 2 м будут благоустроены в Реутове в рамках муниципальной программы «Народные тропы» в течение 2021 года. Планами предусмотрена не только реконструкция существующих путей сообщения, но и обустройство новых маршрутов, проложенных самими жителями», - отметил Каторов.

Он уточнил, что новые дорожки появятся более чем в 15 дворах и на 7 общественных территориях в наиболее проходимых местах города.

В частности, обновленные дорожки будут обустроены во дворах домов на проспекте Мира, 55, 29, 25/21, 4; на улицах Лесной, 3; Советской, 11; Дзержинского 3, 4, 8; Войтовича, 4; Новогиреевской, 10; Ашхабадской, 19Б, Котовского, 12; Некрасова, 12; Головашкина, 5; Южной, 13; Гагарина, 9; Юбилейном проспекте, 2, 8, 44, 48; Носовихинском шоссе, 21 ,23.

Также в 2021 году в Реутове пройдет ямочный ремонт внутридворовых проездов объемом 4,7 тыс кв м и капитальный ремонт четырех автодорог - Юбилейного проспекта, улиц Южной, Комсомольской, Некрасова.