РИАМО - 6 апр. Нежилое одноэтажное здание площадью 296,2 кв. м и прилегающий участок к нему выставили на торги в городском округе Чехов, там можно будет открыть учебное учреждение, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Данный объект аукциона прекрасно подойдет для размещения дошкольной образовательной организации, общеобразовательного учреждения, а также учреждения для дополнительного образования детей», - сообщает пресс-служба.

Кирпичное здание 1961 года постройки находится по адресу: деревня Чепелево, улица Вокзальная, дом 9. Кадастровый номер - 50:31:0022201:298.

Вместе со зданием продается участок площадью 2,6 тыс. кв. м с кадастровым номером 50:31:0022201:246.

Стартовая цена здания с участком составляет 5,3 млн рублей. Торги пройдут на электронной площадке «РТС-тендер» 15 апреля под номером процедуры 44212. Заявки на участие принимают до 12 апреля.