РИАМО - 6 апр. Компания «Экокультура» хочет построить новый комплекс по выращиванию ягод в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Планируется, что производственная площадь составит 30 га и позволит выращивать до 1,5 млн. кг клубники в год», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, в теплицах будут созданы условия, приближенные к условиям открытого грунта. Это позволит исключить использование химии в пользу биоудобрений.

В проект планируют инвестировать 500 млн рублей. После выхода предприятия на полную мощность на нем смогут работать до 480 жителей округа.

Воскресенский добавил, что строительство начнется в начале 2022 года сразу после ввода в эксплуатацию компанией «Экокультура» тепличного комплекса по производству овощей площадью 34,84 га и производственной мощностью около 24 тыс. тонн свежих томатов и салатной продукции в год.