РИАМО - 6 апр. В Подмосковье усилят контроль за компаниями, отвечающими за обслуживание газового оборудования в квартирах и домах жителей. Теперь компании должны будут отчитываться о своей работе в ЦУР о заключенных договорах и проверках, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
По его словам, со всеми организациями подпишут соглашения. Те компании, которые хотят работать на территории Московской области, должны будут отчитываться о заключенном договоре, физических проверках, а также предоставлять акты с фотофиксацией выхода на территорию к людям и проведении этой работы.
«Те организации, которые подпишут соглашение, мы не будем в плановые проверки на следующий год включать. Те, которые откажутся от этой работы, станут предметом внимания всех надзорных органов», – заключил Хромушин.
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