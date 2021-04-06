РИАМО - 6 апр. В Подмосковье усилят контроль за компаниями, отвечающими за обслуживание газового оборудования в квартирах и домах жителей. Теперь компании должны будут отчитываться о своей работе в ЦУР о заключенных договорах и проверках, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Что касается неисправности газового оборудования, здесь самый главный рецепт – это полный охват договорами газового оборудования всех квартир. И усиление контроля за работой специализированных организаций. Мы сегодня приняли решение по тому механизму, который отработали с прокуратурой Московской области», – сказал Хромушин на совещании губернатора с руководящим составом областного правительства и главами городских округов. ​

По его словам, со всеми организациями подпишут соглашения. Те компании, которые хотят работать на территории Московской области, должны будут отчитываться о заключенном договоре, физических проверках, а также предоставлять акты с фотофиксацией выхода на территорию к людям и проведении этой работы.

«Те организации, которые подпишут соглашение, мы не будем в плановые проверки на следующий год включать. Те, которые откажутся от этой работы, станут предметом внимания всех надзорных органов», – заключил Хромушин.

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