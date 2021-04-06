РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. В Никольском храме подмосковного Подольска провели таинство Елеосвящения для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

В Никольском храме Подольска 4 апреля настоятелем храма священником Алексием Суриковым и клириком храма священником Владимиром Тимченко было совершенно таинство Елеосвящения для особенных детей из общественной организации «Рука об руку» и их родителей.

Во время соборования в храме дежурили руководитель школы волонтеров «Светоч» при Никольском храме Мария Гончарова и волонтеры, которые оказывали помощь участникам богослужения.

Елеосвящение - таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.