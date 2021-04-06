«Уважаемые главы, в скверах мы не будем вырубать деревья и не будем строить торговые центры. Если это нелепое время и было, то оно прошло. Поэтому прошу вас при принятии решений крайне взвешенно подходить к развитию территорий», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.