РИАМО - 6 апр. Развитие территорий в Подмосковье будет проводиться без вырубки деревьев в зеленых зонах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев добавил, что работа по благоустройству общественных пространств в регионе будет продолжаться.
Ранее жители Щелкова высказали обеспокоенность судьбой Краснознаменского сквера. Арендатор данной территории рассматривает вариант строительства в сквере торгового центра. Глава Щелкова Андрей Булгаков пообещал жителям найти выход из сложившейся ситуации.
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