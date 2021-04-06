РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 апр. В понедельник сотрудники 201-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли выбраться из лесного массива Национального парка «Лосиный остров» заблудившейся девушке, сообщается на странице Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» по Балашихе в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник 25-летняя москвичка решила прогуляться в парке «Лосиный остров», зайдя в лесной массив со стороны Щелковского шоссе, в районе Акуловского водоканала, а пройдя несколько километров, девушка свернула с дороги на тропинку и, углубившись в лес, потеряла ориентацию. Поняв, что заблудилась, и сильно замерзнув, девушка позвонила в Единую службу спасения 112. Спасатели постоянно поддерживали связь с девушкой по телефону, которая передавала им свои координаты.

«Проехав вдоль Акуловского водоканала три километра, мы прибыли в район предполагаемого нахождения заблудившейся девушки, определили направление движения и приступили к поискам. Поиски затруднялись тем, что снег в лесу мокрый и очень глубокий, порой мы проваливались в него по колено. На нашем пути встречалось много поваленных стволов деревьев и зарослей кустов», - сказал спасатель (старший смены) Владимир Голышев.

Он добавил, что ориентируясь по координатам и постоянно подавая звуковые сигналы, они углубились в лес на два километра. Спустя почти час поисков, в 19:30 они вышли к заблудившейся девушке.

У нее промокли ноги, она сняла ботинки и сидела на бревне, укутав ступни в целлофановый пакет и матерчатую сумку. Надев на продрогшую путешественницу форменную куртку, спасатели довели ее до автомобиля, где она смогла согреться, переодевшись в сухую обувь. Отказавшись от предложенной медицинской помощи, девушка поблагодарила спасателей, вызвала такси и уехала домой.

Спасательная операция была завершена.