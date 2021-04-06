РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. На одном из перекрестков в Люберцах произошло столкновение двух иномарок, в ДТП никто не пострадал, сообщает «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

ДТП произошло 5 апреля вечером на перекрестке улицы Кирова с улицей 3-е Почтовое отделение.

«Автомобиль Hyundai при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi, совершил столкновение. В результате ДТП пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту проводится административное расследование.