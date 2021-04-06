РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 апр. В Королеве 9 апреля пройдет заседание рабочей группы по вопросам градостроительства и архитектуры, сообщает пресс-служба городского Координационного совета.

После долгого перерыва из-за пандемии рабочие группы Координационного совета начинают свою работу в очном формате.

Первое заседание рабочей группы по вопросам градостроительства и архитектуры Координационного совета Королева состоится 9 апреля в 14:30 в большом конференц-зал ДК «Костино».

На заседании будет переизбран состав рабочей группы. Также участники обсудят ситуацию с развитием территории города на улице Ленина, текущую и планируемую ситуации с кварталом, ограниченным улицами Ленина, Карла Маркса и Коминтерна.

На заседании пройдет обсуждение правил землепользования и застройки в Королеве и вопроса включения в программу по строительству жилых домов в городском округе за счет государства.