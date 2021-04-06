РИАМО - 6 апр. В Московской области подвели итоги работы с обращениями жителей в социальных сетях за первый квартал 2021 года, обработано более 88 тыс. обращений, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Во вторник состоялось оперативное совещание губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами городских округов. Там обсудили безопасное использование бытового газа и летний отдых для детей в регионе.

«Рост (обращений жителей в соцсетях - ред.) больше чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказала Звягина в ходе совещания.

Она отметила, что в прошлом году была 41 тыс. обращений. Видя, что вопросы решаются, жители стали больше доверять соцсетям именно как каналу коммуникации с властью.

«Больше всего сообщений было у нас в январе, феврале. Это связано с погодными условиями, сильными снегопадами, пик которых пришелся у нас на февраль месяц», – добавила Звягина.

Самое большое число обращений касались дорог и транспорта, благоустройства и ЖКХ.

«Медицина и тема коронавируса по количеству обращений по итогам первого квартала – на 6 месте», – подчеркнула Звягина.

В прошлом году основной объем обращений пришелся на второй квартал, когда жители находились на самоизоляции. Министр отметила, что основной принцип работы в социальных сетях — это оперативность.

«Поэтому у нас четко установлено время первичного ответа на обращений жителей. Оно не должно превышать 8 часов, и по сообщениям высокой важности — не более 3 часов», – напомнила Звягина.