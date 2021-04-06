РИАМО - 6 апр. Жители Подмосковья должны знать, где и как они и их дети могут провести летний отдых в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нам крайне важно рассказать и показать, где и какие летние лагеря у нас работают, чтобы родители могли планировать отдых своих детей. Также прошу уделить этому внимание и показать доходчиво в ближайшее время навигацию, с которой каждая семья может ознакомиться и сделать свой выбор для отдыха детей, да и взрослых тоже», – сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с правительством Подмосковья и главами муниципалитетов.

Он добавил, что каждая семья должна понимать, куда она может поехать и какими активностями заняться.

Губернатор подчеркнул, что каждый муниципалитет должен быть максимально гостеприимным и готовым к тому, чтобы жители во время отпусков могли комфортно провести там время.