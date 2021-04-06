РИАМО - 6 апр. Московский коксогазовый завод (АО «Москокс», входит в Группу «Мечел») проводит ремонты для предупреждения негативного воздействия производства на окружающую среду. Работы ведутся на газоочистном и охлаждающем оборудовании, а также на газопроводах, сообщает пресс-служба завода.

В отделении улавливания проводится замена нижней части одного из двух скрубберов. Обновление агрегата позволит поддерживать стабильно высокую очистку коксового газа. На время ремонта второй, резервный, скруббер обеспечивает полноценную очистку газа.

Также на заводе идет ремонт градирни коксохимпроизводства – она охлаждает воду в процессе газоочистки. Замена оросительной системы в градирне позволит лучше охлаждать воду, что будет способствовать более эффективному охлаждению газа.

Кроме того, в коксовом цехе проводится чистка и замена участков газопроводов, продолжаются ремонты воздуховодов на аспирационных установках, что способствует повышению эффективности очистки. После проведения технического обслуживания, здесь проведут лабораторные исследования для подтверждения эффективности работы оборудования.

«Работы по снижению негативного влияния на окружающую среду на заводе проводятся регулярно. Кроме того, мы планируем продолжить высадку деревьев в городе Видное», – отметил управляющий директор завода «Москокс» Сергей Белан.