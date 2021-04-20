РИАМО - 20 апр. Участники проекта «Мой гектар» могут выгодно вложить средства в покупку земельного участка площадью 1 гектар в экологически чистых районах. Стоимость участков в проекте начинается от 100 тыс. рублей, они расположены в 1,5 часах от Москвы по Ленинградскому или Новорижскому шоссе в Московской и Тверской областях.

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность, проект «Мой гектар» предлагает клиентам продуманный план последовательных действий, повышающих ликвидность и стоимость земельных участков, с ним можно ознакомиться на сайте или в личном кабинете проекта.

«В 2020 году в проекте «Мой гектар» клиентами было приобретено более тысячи участков с целью инвестиций - это около 54% от общего объема продаж. Такой формат вложений с минимальным порогом входа от 100 тыс. рублей крайне эффективен, эффективность можно проследить поэтапно в личном кабинете собственника. Уже в процессе заполнения поселка собственниками цена участков возрастает, что приносит инвесторам от 50% до 100% доходности. В последующем на доходность влияют процессы по развитию инфраструктуры внутри поселка», – сказал РИАМО директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин.

К примеру, в поселке «Синергия – Почурино» участок, приобретенный собственником за 100 тысяч, меньше чем через год был им продан за 1 млн рублей.

«Продажи участков в этом поселке стартовали в октябре 2016, а в августе следующего года собственники уже зарегистрировали кооператив, провели смену ВРИ земли и вынесли границы участков. В сентябре энергетики по заявкам на электрификацию поселка установили ЛЭП, в процессе строительства которых были накатаны проселочные дороги. И уже в октябре 2017 года предприимчивые собственники продали свои участки по цене 750 – 900 тыс. рублей», – пояснил Игорь Калинин, добавив, что эти инвестиции можно считать пассивными, так как все работы собственники могут поручить сервисной компании.

Вопросами переоформления участков занимается служба сопровождения клиентов проекта «Мой гектар».

Благодаря полной автоматизации процессов свой участок можно развивать в комфортном режиме. Цифровой личный кабинет собственника позволяет заказывать услуги и отслеживать их выполнение, не выходя из дома, получая фото- и видеоотчеты от сервисной компании прямо в личный кабинет.

Все вопросы коллективного развития поселков «Мой гектар» решаются через модуль онлайн-голосования: сначала собственники проходят базовый план развития инфраструктуры поселка, а потом могут предложить любой инфраструктурный проект для обсуждения и в течение дня получить обратную связь от соседей.

«Право собственности на участок в проекте «Мой гектар» оформляется бесплатно. Мы предлагаем в числе традиционных вариантов и электронную регистрацию сделки. А вот услуги по развитию участка, например, вынос границ, электрификация, строительство дорог – собственник может сделать самостоятельно или поручить управляющей компании», – сказала РИАМО заместитель генерального директора компании «Большая Земля» Инна Демкина.

Жителям Московской области до 1 июня 2021 года проект «Мой гектар» предлагает земельные участки в поселке «Усадьба в Подмосковье» со скидкой 70% в рамках сезонной распродажи. Участки можно приобрести площадью от 1 гектара.

Поселок подходит как для инвестирования, так и для создания собственного поместья, дачи, организации агро - или туристического бизнеса.

Гектар земли в категории «дачное строительство» позволяет начать строительство дома уже этой весной, есть возможность выбрать участок в зоне интенсивного развития и получить все коммуникации в кратчайшие сроки. В планах сервисной компании обеспечить поселок инфраструктурой для комфортной жизни собственников примерно за 1,5 года.

Большая площадь участков в проекте «Мой гектар» (от 1 гектара) позволяет участникам проекта получить ощутимую инвестиционную выгоду.

Проект «Мой Гектар» реализуется в Центральном федеральном округе с 2016 года, за этот период организовано 49 поселков, собственниками участков уже стали более 5 тысяч россиян.