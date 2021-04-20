РИАМО - 20 апр. Участники проекта «Мой гектар» могут выгодно вложить средства в покупку земельного участка площадью 1 гектар в экологически чистых районах. Стоимость участков в проекте начинается от 100 тыс. рублей, они расположены в 1,5 часах от Москвы по Ленинградскому или Новорижскому шоссе в Московской и Тверской областях.
Чтобы повысить инвестиционную привлекательность, проект «Мой гектар» предлагает клиентам продуманный план последовательных действий, повышающих ликвидность и стоимость земельных участков, с ним можно ознакомиться на сайте или в личном кабинете проекта.
«В 2020 году в проекте «Мой гектар» клиентами было приобретено более тысячи участков с целью инвестиций - это около 54% от общего объема продаж. Такой формат вложений с минимальным порогом входа от 100 тыс. рублей крайне эффективен, эффективность можно проследить поэтапно в личном кабинете собственника. Уже в процессе заполнения поселка собственниками цена участков возрастает, что приносит инвесторам от 50% до 100% доходности. В последующем на доходность влияют процессы по развитию инфраструктуры внутри поселка», – сказал РИАМО директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин.
К примеру, в поселке «Синергия – Почурино» участок, приобретенный собственником за 100 тысяч, меньше чем через год был им продан за 1 млн рублей.
Вопросами переоформления участков занимается служба сопровождения клиентов проекта «Мой гектар».
Благодаря полной автоматизации процессов свой участок можно развивать в комфортном режиме. Цифровой личный кабинет собственника позволяет заказывать услуги и отслеживать их выполнение, не выходя из дома, получая фото- и видеоотчеты от сервисной компании прямо в личный кабинет.
Все вопросы коллективного развития поселков «Мой гектар» решаются через модуль онлайн-голосования: сначала собственники проходят базовый план развития инфраструктуры поселка, а потом могут предложить любой инфраструктурный проект для обсуждения и в течение дня получить обратную связь от соседей.
«Право собственности на участок в проекте «Мой гектар» оформляется бесплатно. Мы предлагаем в числе традиционных вариантов и электронную регистрацию сделки. А вот услуги по развитию участка, например, вынос границ, электрификация, строительство дорог – собственник может сделать самостоятельно или поручить управляющей компании», – сказала РИАМО заместитель генерального директора компании «Большая Земля» Инна Демкина.
Жителям Московской области до 1 июня 2021 года проект «Мой гектар» предлагает земельные участки в поселке «Усадьба в Подмосковье» со скидкой 70% в рамках сезонной распродажи. Участки можно приобрести площадью от 1 гектара.
Поселок подходит как для инвестирования, так и для создания собственного поместья, дачи, организации агро - или туристического бизнеса.
Гектар земли в категории «дачное строительство» позволяет начать строительство дома уже этой весной, есть возможность выбрать участок в зоне интенсивного развития и получить все коммуникации в кратчайшие сроки. В планах сервисной компании обеспечить поселок инфраструктурой для комфортной жизни собственников примерно за 1,5 года.
Большая площадь участков в проекте «Мой гектар» (от 1 гектара) позволяет участникам проекта получить ощутимую инвестиционную выгоду.
Проект «Мой Гектар» реализуется в Центральном федеральном округе с 2016 года, за этот период организовано 49 поселков, собственниками участков уже стали более 5 тысяч россиян.
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