РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. В подмосковном Подольске 7 апреля отключат электричество на два часа в домах на улицах Давыдова, Курчатова, Большая Серпуховская, Весенняя, Раевского, в СНТ №1 ГОРСО в связи с плановыми работами по установке барьера в распределительном устройстве (РУ), сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Подольское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

С 9:30 до 11:30 будут проводить плановые работы по установке барьера в РУ-6 кВ. Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется в ряде домов. В том числе на улице Давыдова, 8/2, Курчатова, 10/4, 100, 102, 104, 106, 108, 11, 11/12, 112, 114, 116, 118, 12, 120, 124, 126, 13, 132, 134, 14, 15, 16, 17/5, 18, 19, 20, 21/15, 22, 24, 26/11, 28/10, 29/14, 3, 30-54/11, 56/2, 58-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 8/3, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 98, 128, Весенняя, владение 108, 93А, 1-10, 103, 105, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 125, 125 1, 13-19, 20-99, 28.

Также света не будет на улицах Раевского, 1, 3, Большая Серпуховская, 2/24, 5, 1/41, 10/1, 100, 100А, 101, 102, 103А, 104, 105, 107, 107б, 108, 109, 109А, 10А, 110-138Б, 14, 14 корпус 1, 140-179А, 18/1, 180, 19, 190, 20/1, 202А, 206-219Б, 22, 221-227А, 22А-28/1, 2А, 30-36А, 4, 4/7, 40/1-59, 5А, 6, 61, 63-99, на территории СНТ №1 ГОРСО, 59, 12 корпус 1, 16, 40, 41А, 51, 73.