РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. С начала текущего года на муниципальных дорогах Люберец подрядные организации заделали более 3,4 тыс ям, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В плановом режиме в городском округе Люберцы продолжается ямочный ремонт дорог. Днем установилась стабильная плюсовая температура, это дает возможность дорожникам увеличить объем работ. С начала текущего года зафиксировано порядка 3 860 ям, более 3 440 из них уже устранены, около 420 выбоин – в работе», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что ежедневно сотрудники службы инспекции дорог обследуют округ, опираясь на обращения жителей в социальных сетях.

«Дорогие друзья! Если у вас есть вопросы или пожелания по данной теме, отправляйте их на электронную почту: glava@lubreg.ru», – добавил Ружицкий.