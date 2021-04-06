РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Спортсменка из подмосковного Подольска заняла первое место в финале Кубка Московской области по выездке в помещении, сообщается в группе «Конноспортивный клуб Фаворит г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

В начале апреля спортсменка МУ СШОР «Фаворит» Юлиса Красильникова выезжала на соревнования в КСК «Виват, Россия!» в Национальном конном парке «Русь» в деревне Орлово.

«В результате соревнований <...> Красильникова на лошади Данте Вельтино заняла первое место с результатом 70,8%. Желаем дальнейших побед и спортивных свершений!» - говорится в сообщении.