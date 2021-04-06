РИАМО - 6 апр. Презентация отреставрированного Мариинского Евангелия, которое представляет собой памятник глаголической письменности рубежа X-XI веков, состоялась в Доме Пашкова в Москве, сообщает пресс-служба Российской государственной библиотеки (РГБ).

Реставраторы передали книжный памятник хранителям отдела рукописей РГБ в торжественной обстановке. Событие прошло в рамках V Международного научно-практического семинара «Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2021».

«Великая книга возвращается хранителям и будет доступна исследователям и читателям Ленинки. Это начало большого пути. Мы хотели бы привлечь внимание к тому, что в российских библиотеках находятся несметные богатства: около 10 млн уникальных книг. Они требуют заботы. И очень важно, что передача книги из реставрации хранителям становится таким значимым событием», - сказал генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

Пресс-служба Российской государственной библиотеки Пресс-служба Российской государственной библиотеки Пресс-служба Российской государственной библиотеки Пресс-служба Российской государственной библиотеки 1 из 4

По словам специального представителя президента РФ по международному и культурному сотрудничеству, посла по особым поручениям Михаила Швыдкого, этот памятник необычайно важен для русской культуры, самоидентификации, понимания православия, а также для европейской и мировой мыслей.

Старинную книгу передали начальнику отдела рукописей РГБ Виктору Молчанову, а затем поместили в экспозицию мини-выставки.

Увидеть рукопись можно на выставке «Искусство создавать. Творческий поиск облика книги», которая входит в блок экскурсий, лекций и мастер-классов в рамках семинара «Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2021». Мероприятие проходит с 6 по 9 апреля.

Мариинское Евангелие представляет собой книжный памятник ранней славянской письменности, который имеет непреходящее научное и культурно-историческое значение. Рукопись написана глаголицей на пергаменте. В научной литературе рукопись датируется рубежом X-XI веков.