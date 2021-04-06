РИАМО - 6 апр. В Барвихе в 2023 году откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в нем расположатся бассейн, современный спортивный зал и зал художественной гимнастики, сообщил РИАМО начальник Территориального управления Одинцовского городского округа, городских округов Власиха, Краснознаменск Мособлархитектуры Кирилл Завражин.

«Планируется (открыть ФОК – ред.) через два года. У нас примерно год-полтора идет сбор проектно-сметной документации. И примерно полгода-год идет строительство. То есть в 2023 году ФОК будет открыт. Это будет современный ФОК с точки зрения его функционального наполнения. Он будет сделан в соответствующем нормативе, который обязателен в Московской области, и с учетом всех последних спортивных тенденций как для детского спорта, так и для взрослого», - сказал Завражин.

Он добавил, что в ФОКе будут расположены современный бассейн, универсальный спортивный зал, который будет пригоден для игры в баскетбол, футбол, мини-футбол.

Там также будет сделан зал художественной гимнастики, в котором можно будет тренироваться и проводить соревнования. Кроме того, в здании будет кафе, где взрослые смогут посидеть, пока ожидают своих детей.

При этом старый ФОК был построен в 1980-м году в преддверии летней Олимпиады, прошедшей в Москве. Помещения в старом здании меньше, в них сложнее заниматься.

По словам Завражина, рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом будет заменена и хоккейная площадка, которая получит новые трибуны, раздевалки и ледяное покрытие.

Решением вопроса со строительством нового ФОКа в Территориальном управлении занимаются давно. При этом принять решение раньше не получалось из-за отсутствия единого мнения среди депутатов Барвихинского поселения.

«Сейчас это все проще принимать, сейчас это более близко к реализации, потому что появилась возможность выполнить это за внебюджетные средства. Все работы будут выполнены за счет застройщика, который потом передаст это муниципалитету», - заключил Завражин.

Как отметила руководитель секции художественной гимнастики в ФОК в Барвихе Зоя Ярош, существующий физкультурно-оздоровительный комплекс в Барвихе находится в неудовлетворительном состоянии, там нет стандартного спортивного зала, поэтому спортсменам нужно, чтобы в новом ФОКе было много пространства, где можно будет проводить соревнования.

Она добавила, что размер зала составляет 11 на 24 метра, что не подходит для занятий баскетболом или футболом. Кроме того, в таком зале нельзя проводить нормальные занятия по художественной гимнастике.

«Ковер для гимнастики - 14 на 14 метров, нам нужно, чтобы там было это пространство. Мы ожидаем, что в новом зале будут высокий потолок, большие окна, которые будут давать много света и впускать много свежего воздуха. Зал будет соответствовать всем требованиям, и там можно будет проводить различные соревнования. Сейчас мы не можем проводить соревнования у себя из-за недостаточного места», - добавила Ярош.

Она отметила, что у здания старого ФОКа проржавела крыша и в некоторых местах течет. Также в здании старая проводка и просевший пол. При этом в таком виде комплекс находится довольно давно.

«Я преподаю в нем уже семь лет, все это время, что я там, он в таком состоянии и находится. Крыша с завидной периодичностью течет. При этом ее пытаются латать, но хватает этого месяца на полтора. Я считаю, что в том, что здание в таком состоянии, никто не виноват. Он (ФОК – ред.) был рассчитан на 20 лет службы, а работает уже на 20 лет дольше. Здесь уже ничего не поделаешь, это время», - заключила Ярош.​