РИАМО - 6 апр. Уголовное дело возбудили в подмосковном Ступине по факту травмирования машиниста крана металлообрабатывающего предприятия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 1 декабря 2020 года. Мастер и энергетик предприятия допустили к работе в качестве машиниста крана 27-летнего оператора, который не прошел обучение по охране труда. В ходе работы оператора прижало скобой с рулоном стали. Мужчина попал в больницу со множественными травмами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следствие проводит сбор и закрепление доказательственной базы, назначена судебно-медицинская экспертиза.