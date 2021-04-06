РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах подростка, местонахождение которого не известно с 27 марта, сообщается на официальном форуме отряда.

«Пропал Азизов Умар Умедович 16 лет, город Люберцы. С 27 марта 2021 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего составляет 160 см, он нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Азизова, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.