РИАМО - 6 апр. Сервис аренды автомобилей между физическими лицами собираются запустить в столице в ближайшее время, работа над проектом идет уже три года, сообщает РБК.

По данным источников издания, в отличие от традиционного каршеринга, у аренды авто между горожанами не будет ряда преимуществ – бесплатного паркинга и обслуживания автомобилей.

«Московские власти готовятся в ближайшее время запустить платформу «народного каршеринга». <...> Суть проекта — позволить владельцам автомобилей сдавать свои машины в аренду другим физлицам», - говорится в сообщении.

Такая услуга может быть полезна для тех, кто, например, уехал в отпуск и временно не нуждается в автомобиле.

«То есть это будет более долгосрочная аренда, чем в обычном каршеринге, и, как следствие, стоимость использования такого сервиса будет ниже», — говорится в сообщении.

Пользователю нужно будет самостоятельно следить за состоянием автомобиля, то есть мыть его и заправлять топливом.

Работа над проектом «народный каршеринг началась еще в 2018 году. Новая платформа позволит горожанам заработать деньги, а также разгрузить городские магистрали.