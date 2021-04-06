РИАМО - 6 апр. В Московскую государственную жилищную инспекцию в текущем году поступило более 30 тыс. обращений, две трети из них были отправлены по электронной почте и через различные онлайн-сервисы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«При этом только половина от общего количества заявлений поступила от идентифицированных пользователей», - говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что сообщения в социальных сетях и анонимные жалобы не являются основанием для проверки.

Кроме того, для официального запроса и проведения проверки заявитель должен пройти обязательную авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации.