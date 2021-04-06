РИАМО - 6 апр. В Московскую государственную жилищную инспекцию в текущем году поступило более 30 тыс. обращений, две трети из них были отправлены по электронной почте и через различные онлайн-сервисы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Специалисты напомнили, что сообщения в социальных сетях и анонимные жалобы не являются основанием для проверки.
Кроме того, для официального запроса и проведения проверки заявитель должен пройти обязательную авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации.
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