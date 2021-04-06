РИАМО - 6 апр. В апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий столицы вошли вакансии стоматолога-имплантолога, менеджера по продажам банковских услуг, product manager мобильного приложения, няни-гувернантки с опытом работы не менее трех лет и врача-косметолога, сообщает Федеральное агентство новостей.

Стоматолог-имплантолог может зарабатывать в месяц до 400 тыс. руб. Требуется, чтобы соискатель имел высшее медицинское образование, релевантный опыт работы от пяти лет и действующие сертификаты на медицинскую деятельность.

Менеджер по продажам банковских услуг, у которого имеется двухлетний опыт работы, может зарабатывать до 350 тыс. руб. в месяц, а product manager мобильного приложения и няня-гувернантка с опытом работы не менее трех лет – до 300 тыс. Столько первому могут платить в IT-компании, готовой к оплате курсов повышения квалификации, а также отправке работника на профильные конференции.

Няне, помимо высшего педагогического образования, нужно еще и музыкальное. Преимуществом перед другими соискателями станет знание английского языка.

Врач-косметолог, хостес в ночном клубе и выездной врач неотложной наркологической помощи могут зарабатывать в Москве до 200 тыс. рублей, а тонировщик-винильщик в студии автостайлинга и шеф-повар в английском пабе по 190 и 180 тыс. рублей соотвественно.

Апрельский рейтинг высокооплачиваемых вакансий в мегаполисе подготовил сервис Работа.ру.

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