РИАМО - 6 апр. Курс американского доллара к российскому рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 76,39 рубля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Между тем, евро снизился на 29,5 копейки — до 89,95 рубля.

«Рынок акций России в понедельник, 5 апреля, завершил торги снижением индексов — на цену повлияла дешевеющая нефть», - говорится в сообщении.

Июньские фьючерсы на североморскую марку Brent к 18:35 по Москве понедельника составляли 62,77 долларов за баррель — это на 2,09 доллара ниже стоимости на закрытие предыдущей сессии.