РИАМО - 6 апр. С 29 марта по 2 апреля в Подмосковье на торги выставили 76 объектов: было объявлено о проведении 31 электронного и 45 «молоточных» аукционов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, можно взять в аренду земельный участок под растениеводство площадью 805,8 тыс. кв. м в Серебряных Прудах, взять в аренду помещение площадью 311 кв. м для коммерческого использования в Богородском городском округе, приобрести земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м для индивидуального жилищного строительства в Егорьевске, приобрести нежилое здание площадью 394 кв. м с земельным участком площадью 1604 кв. м в Электростали.

На этой же неделе состоялось 27 аукционов по аренде и продаже имущества, аренде и продаже земельных участков, а также развитию застроенной территории.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.