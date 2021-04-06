РИАМО - 6 апр. В подмосковном Клину полицейские задержали ранее судимого мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что в ночное время злоумышленник, надев капюшон и медицинскую маску, зашел в продуктовый магазин, расположенный на улице Карла Маркса, и, угрожая продавцу предметом, визуально схожим с пистолетом, потребовал деньги», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленник выстрелил в женщину-продавца, однако пуля попала в кулон у нее на шее и отскочила. Тогда грабитель схватил деньги и скрылся.

«Прибывшие полицейские изъяли пулю с места происшествия и направили на баллистическое исследование. Согласно заключению эксперта, предоставленный предмет является снарядом-шариком, который мог быть использован для выстрела из пневматического оружия», - добавила Петрова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».