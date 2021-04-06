РИАМО - 6 апр. С 29 марта по 2 апреля в Московской области в торгах по аренде земельных участков принял участие 71 человек, а по аренде имущества – 4 человека, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

На той же неделе в торгах по продаже имущества и земельных участков приняли участие 13 человек.

Так, например, на торгах в Подольске по аренде земельного участка площадью 500 кв. м под индивидуальное жилищное строительство на лот претендовали 13 участников, а итоговая цена превысила стартовую в 26 раз.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.