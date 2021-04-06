РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 апр. Пожар потушили в хозяйственной постройке на улице Октябрьской в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

5 апреля в 23:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по адресу: Московская область, Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Октябрьская, дом 29. 6 апреля в 01:07 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: 4 единицы техники, 15 человек.