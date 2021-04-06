РИАМО - 6 апр. С 29 марта по 2 апреля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе в сфере закупок 36 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Из них девять закупок — на благоустройство территорий, пять закупок — на капремонт больниц, три закупки — на поставку медицинского оборудования.

Кроме того, в их числе одна закупка на строительство водозаборного узла и одна закупка на строительство детского сада.

В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.

Ранее председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова рассказала, что введение нового регламента работы электронного магазина Московской области позволило уменьшить сроки проведения закупочных процедур в три раза.