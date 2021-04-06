РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 апр. Щелковские полицейские задержали жителя Москвы, которого подозревают в угоне автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Щелковское» поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный около дома на улице Новая Фабрика угнал его автомобиль.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан житель Москвы 33 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.