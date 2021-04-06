РИАМО - 6 апр. Для получения субсидий на оплату жилищно-коммунального хозяйства необходимо подать заявку и предъявить документы об отсутствии задолженностей в центрах государственных услуг «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Получить этот вид социальной поддержки могут граждане России, Белоруссии и Киргизии, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие долгов за оплату коммунальных услуг. Заявители должны быть собственниками жилья, членами жилищного или жилищно-строительного кооператива, пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде или нанимателями жилья по договору найма в частном жилищном фонде», - говорится в сообщении.

Для оформления субсидии необходимо предоставить паспорта всех членов семьи, свидетельство о рождении детей, справки о доходах.

Если коммунальные услуги оплачиваются не по единому документу, то нужно предоставить последнюю квитанцию за оплату ЖКХ. Кроме того, необходимы будут реквизиты банковского счета или социальной карты москвича, куда будет зачислена субсидия.​

Что делать, если вам пришел чужой долг за услуги ЖКХ>>