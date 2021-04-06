РИАМО - 6 апр. Для получения субсидий на оплату жилищно-коммунального хозяйства необходимо подать заявку и предъявить документы об отсутствии задолженностей в центрах государственных услуг «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Для оформления субсидии необходимо предоставить паспорта всех членов семьи, свидетельство о рождении детей, справки о доходах.
Если коммунальные услуги оплачиваются не по единому документу, то нужно предоставить последнюю квитанцию за оплату ЖКХ. Кроме того, необходимы будут реквизиты банковского счета или социальной карты москвича, куда будет зачислена субсидия.
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